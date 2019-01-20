وزير اسباني :المصادقة على الاتفاق الفلاحي مؤشر على إرادة لإقامة علاقات متينة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس أمس السبت ببرلين، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الأسبوع الجاري يعتبر مؤشرا على إرادة لإقامة علاقات متينة ومستقرة بين الجانبين.

وقال الوزير في تصريح صحافي على هامش المنتدى الدولي للتغذية والفلاحة الذي نظم ما بين 17 و19 يناير في إطار معرض الأسبوع الاخضر الدولي (18-27 يناير)،”إن مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شكل حدثا جد مهم لأنه لا يعطي فقط الضوء الاخضر لتسويق المنتوجات الفلاحية ولكنه مؤشر على إرادة لاقامة علاقات متينة ومستقرة بين الجانبين”.

وأضاف “لا يمكن إلا أن أقدم قراءة جد إيجابية لهذا التصويت، معربا عن أمله في أن يتخذ في الاسابيع أو الشهور القادمة الاتفاق حول الصيد البحري نفس الاتجاه. وأٍردف قائلا “سنعمل بنشاط في هذا الاتجاه”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق الأربعاء الماضي ، باستراسبورغ، لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل معارضة 167 صوتا.

ويتعلق الأمر بخطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال .

يشار الى أن المغرب شارك في المنتدى الدولي للتغذية والفلاحة ببرلين ممثلا بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش الذي قام أيضا بافتتاح الجناح المغربي في معرض الاسبوع الأخضر الدولي.

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