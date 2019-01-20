الأمن يكشف مكان تواجد فتاتين قاصرتين تغيبتا عن منزلهما بتمارة

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش، أمس السبت 19 يناير الجاري، عن تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 15 سنة ، كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.

وكان أولياء أمور الفتاتين قد تقدما، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث لفائدة العائلة بعدما غادرت الفتاتين المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم يلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.

وقد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الإختفاء، الذي تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان اختفاءا طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.

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