نزاع حول ارض فلاحية ينتهي بجريمة قتل بقلعة السراغنة

نُشر بتاريخ :  2019-01-20 - 15:49
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ضاهر محمد؛ مراكش
اهتز دوار اولاد جابر باولاد سعيد جماعة سيدي موسى على وقع جريمة قتل نكراء قبل قليل من زوال يومه الاحد، اثر قتل شاب لجاره الذي يبلغ من العمر 36 سنة بسبب نزاع حول ارض فلاحية.
وكشفت مصادر مطلعة لهبة بريس، ان مرتكب الجريمة فر هاربا تاركا الضحية مضرجا في دمائه الى منطقة لبروج اقليم سطات الا ان عناصر الدرك بالعامرية اوقفته بعد توصلها بمعلومات دقيقة عن مكان تواجده.
جريمة القتل هاته خلفت حزنا عميقا في صفوف الساكنة، كما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمدينة مراكش من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وكذلك وضع مرتكب الجريمة تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام جنايات مراكش
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