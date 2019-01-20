المنتدى الدولي “إتش آر دايز” يدعو من طنجة إلى وضع تطوير الرأسمال البشري

هبة بريس ـ الرباط

دعا المنتدى الدولي الخامس للموارد البشرية “إتش آر دايز”، الذي اختتمت أشغاله يوم السبت بطنجة، إلى وضع تطوير الرأسمال البشرية ضمن بعد “الذكاء المجالي” بهدف خلق تضافر إيجابي بين مختلف الفاعلين المحليين.

كما أوصى المنتدى، الذي شارك فيه العشرات من الخبراء المغاربة والأجانب في مجال الموارد البشرية، بتغيير النماذج، ما دام أن دينامية الرأسمال البشري “لا تتعلق فقط بالبعد التكويني، لكن أيضا، وعلى الخصوص، بالبعد التربوي والثقافي”.

وأشار المشاركون إلى الحاجة الملحة لإعداد الشباب للمهن الجديدة، ونشر ثقافة “المهارات الناعمة” وتشجيع “ثقافة مقاولاتية حقيقية”، ومراجعة المناهج البيداغوجية “من التعليم الأولي إلى العالي”، مع التوجه تدريجيا إلى نموذج الفصول المعكوسة، حيث التلاميذ من يلقون الدروس وليس الأساتذة.

كما تطرقت التوصيات، الصادرة عن المنتدى المنظم تحت شعار “قيمة الرأسمال البشري في اقتصاد متغير”، إلى الحاجة لاستلهام بعض التجارب الإفريقية ومراجعة مدونة الشغل.

كما ألح المشاركون على قضية وضع إطار ومقاربة “للتفكير الاستشرافي لتطور المهن والحاجة إلى الكفاءات بجهة الشمال”.

وشكل المنتدى، الذي تنظمه الجمعية المغربية لمسيري ومكوني الموارد البشرية بالشمال (أجيف) مرة كل سنتين، منصة للالتقاء بين الباحثين عن العمل والمسؤولين عن التوظيف، كما مكن الخبراء والشركات المتخصصة في تدبير الموارد البشرية من مناقشة عدد من القضايا الراهنة في مجال تدبير وتطوير الرأسمال البشري.

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