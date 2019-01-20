الناظور.. حادثة سير تودي بوفاة سائق شاحنة لنقل الاسماك

نُشر بتاريخ :  2019-01-20 - 14:45
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هبة بريس : وجدة

لقي سائق شاحنة متخصصة في نقل السمك حتفه إثر حادث سير مروع صباح اليوم الأحد 20 يناير الجاري، بالطريق الرابطة بين حاسي بركان والناظور بمنطقة أفسو.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس ،فأسباب الحادث تعود بالأساس للحالة المتدهورة للطريق، بالإضافة إلى التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة منذ يوم أمس السبت مما افقد السائق السيطرة على مقود الشاحنة. 

وفور علمها بالحادث،حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي لفتح تحقيق في الواقعة ، في حين تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور. 

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