جمعوية تفضح التصرفات المستفزة ل”طاكسيات فاس“

هبة بريس – فاس

نشرت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، أسماء القبة، تدوينة فيسبوكية، تكشف من خلالها التصرفات المستفزة لسائقي سيارات الأجرة تجاه المواطن المغربي عموماً والفاسي خصوصاً، وذلك على خلفية الإضراب الذي يخوضه سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة العلمية فاس.

وقالت أسماء القبة بأن :«اضراب سائقي سيارة الاجرة الصغيرة بمدينة فاس من اجل تحقيق مطالبهم و التي تتجلى في الزيادة فالتسعيرة ( الكونتور ) و كذلك ضد سيارة الاجرة الكبيرة التي تشتغل داخل المدار الحضري…تعليقي على هذا الاضراب بصفتي متضررة من سيارة الاجرة الصغيرة ، هو علاش مادرتوش اضراب لما تزاد البنزين ؟!!

علاش مادرتوش اضراب واغلبكم تيسوق بدون رخصة الثقة ؟!…”.

وأضافت بالقول :«علاش مادرتوش اضراب والنصف ديالكم خطاف ( ريكولاج ) تجيه الكورصة والله لا هزها لا حسيب ولا رقيب على المهنة ؟!!

علاش مادرتوش اضراب ومعظمكم داير الفوضة فالمدارات وتيبرح على لبلايص ؟!!

علاش مادرتوش اضراب و السائق يتلفظ بالفاظ نابية احيانا امام الزبون نهيك عن الموسيقى اللي تطلع الضغط والسكر دون مراعات الزبائن وزيد عليها هاللي تيسوق بالشورط هاللي تيدخن السجائر ومامسوقش لزبون ؟!!!…وزيد وزيد وزيد ».

وختمت الفاعلة الجمعوية المعروفة بمواقفها الإنسانية، بالقول :«انا شخصيا ادعوا كل الفاسيين يقاطعوا سيارة الاجرة الصغيرة حتى ترجع المهنة شريفة كما عهدناها سابقا وكذلك المسؤول على البونتاج يدير خدمتوا وشرفاء المهنة يغيروا عليها ويقدسوها هذا هو الاضراب اللي بغينا اما المطالبة بالزيادات راه بزاف واطلب من المسؤولين يرفضوا هاد المطلب الذي لا لت يتلائم مع المواطن ».

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