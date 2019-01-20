جامعة محمد الخامس بالرباط تتصدر قائمة الجامعات المغربية في تصنيف ” تايمز هاي ايديكايشن ”

هبة بريس ـ الرباط

كشف التصنيف الجديد، الذي أصدرته المؤسسة الدولية المتخصصة في ترتيب الجامعات “تايمز هاي ايديكايشن” لسنة 2019، تصدر جامعة محمد الخامس بالرباط لقائمة الجامعات المغربية في هذا التصنيف، بتواجدها في الرتبة ما بين 201 و250 أفضل جامعة.

وحسب بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط فإن هذه النتائج، التي تأتي وفقا لخمسة معايير، أظهرت أن هناك تحسنا طفيفا للجامعة فيما يتعلق بمعيار “الاقتباسات” (28.6)، و”عائدات الصناعة” (40.8)، و”الرؤية الدولية” (28.9)، و”البحث العلمي” (8.9)، و”التدريس” (24.9)

وأضاف المصدر ذاته أنه يوجد أيضا في هذا التصنيف ثلاث جامعات مغربية أخرى وهي جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في الترتيب مابين (201-250)، وجامعة القاضي عياض بمراكش مابين (251-300 )، تليها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في الترتيب 351 وما فوق.

وأار إلى أن هذه النتائج تم الإعلان عنها خلال الدورة الخامسة لقمة هذا التصنيف العالمي الذي نظم حديثا بمدينة الدوحة بدولة قطر، مذكرا بأن الدورة الرابعة لهذا التصنيف العالمي قد نظم بالمغرب بمدينة الرباط بشراكة مع جامعة محمد الخامس.

وبهذه المناسبة، أشادت جامعة محمد الخامس بالرباط بكل من ساهم في تطوير وإعطاء إشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي من أساتذة، وباحثين، وأطر إدارية وتقنية، وطلبة، بمختلف المؤسسات التابعة للجامعة والبالغ عددها 18 مؤسسة

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