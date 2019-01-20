انفجارات إثر احتراق شاحنة لنقل قنینات الغاز بتامكروت إقليم زاكورة ( صور )

هبة بريس – زاكورة

اندلع حریق في شاحنة لنقل قنینات الغاز بحي “تزروت”، بجماعة تامكروت إقليم زاكورة صباح اليوم الأحد 20 يناير الجاري، ما أدى إلى انفجار عدد كبیر منھا وتأجیج النیران التي التھمت ھیكل الشاحنة بالكامل.

وافادت مصادر إعلامية محلية ل “هبة بريس” ان اسباب الاحتراق لم تعرف بعد، وان سائق الشاحنة بمجرد انفجار القنينة الاولى وسط حي “تزروت” عمل على توجيه الشاحنة الى مكان خالي من الساكنة، مشیرة إلى أنه لم يسفر على خسائر بشرية .