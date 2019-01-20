زوح ملكة بريطانيا يرتكب مخالفة سير وهذا قالت له الشرطة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت وسائل إعلام بريكانية، أن الأمير فيليب (97 عاما) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، قد تلقى تحذيرا من الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ونشرت صحف صورا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر يوم السبت في ضيعة ساندرينجهام في نورفولك التي يمكث فيها هو والملكة. ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام.

وقال متحدث باسم الشرطة “نحن على علم بالصور… وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة”.

ونجا الأمير فيليب يوم الثلاثاء من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينجها

ولم يصب الأمير بسوء.

غير أن سائقة السيارة الأخرى والتي تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بجروح في ركبتها وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عاما) وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر. ونقلوا إلى المستشفى لكن خرجوا منها لاحقا.

وسُئلت متحدثة باسم الأمير فيليب عن حادث السبت فقالت “الأمر بيد شرطة نورفولك”.

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