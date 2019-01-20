سطات.. أستاذ يُبدع ويُكرّم أمهات التلاميذ المتفوقين” صور

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة استحسنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعرفت انتشارا على نطاق واسع، قام أستاذ يشتغل بالوحدة المدرسية العروسيين التابعة لمجموعة مدارس الكرايم المتواجدة بجماعة امزورة القروية دائرة سطات، (قام) بتكريم العديد من الأمهات تقديرا واحتراما لهن على مساندتهن ووقوفهن إلى جانب أبنائهن وتشجيعهن لمتابعة دروسهن وحصولهن على مراتب مشرفة، وذلك عبر توزيع العديد من الشواهد التقديرية في خطوة نبيلة تحمل في طياتها العديد من الدلالات والعبر.

الأستاذ بنداود العسري صاحب هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها كسابقة في تاريخ المدرسة العمومية بالعالم القروي، أكد في تصريح لهبة بريس أنه يهدف من وراء مبادرته هاته أن يكرس ثقافة الاعتراف وخاصة للأم التي تعد في حد ذاتها مدرسة الأجيال لتشجيعها للمضي قدما نحو تشجيع أبنائها وخاصة الفتيات بالعالم القروي لولوج مقاعد الدراسة، والعمل على خلق روح الابداع والمنافسة بين صفوف المتعلمين وتشجيعهم على الانخراط الايجابي، وجعل المدرسة العمومية فضاء للجميع منفتحة على محيطها الخارجي من خلال نسج علاقات طيبة مع أسر التلاميذ، علما أن مؤسسته هاته التي يشتغل بها توجد بمنطقة نائية وسط مجموعة من التلال والمسالك الوعرة غير بعيد عن ضفاف واد أم الربيع بمنطقة بولعوان.

ويشار أن إدارة مجموعة مدارس الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية بسطات ومعها فريق العمل وضعوا خطة محكمة من شانها أن تعزز الانخراط التلقائي والفعلي للتلاميذ والتلميذات في انجاز أنشطة الحياة المدرسية، بحيث تم تأسيس العديد من الاندية “النادي البيئي نادي الكتاب ، ثم نادي الصحافة المدرسية كفضاء لتبادل وتعميق الخبرات والتعلمات وربطها بالواقع المحلي والآني، بحيث يتيح للمتعلم هامشا من الحرية قصد شروط الإبداع والابتكار في موضوع اهتماماته الصحفية والاعلامية.

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