بــرلمـاني : سلوك الفاعل السياسي في المغرب مبني على الانتهازية

هبة بريس ـ الرباط

قال النائب البرلماني عن حزب الاحرار مصطفى بايتاس ” إن التجمع الوطني للأحرار لازال ينتظر التفاعل الإيجابي لجميع المكونات الحكومية والحزبية، من أجل بلورة مسار الثقة وتبني حلوله، في مجالات التعليم والصحة والشغل بشكل مستعجل”

واعتبر بايتاس في ندوة تحت عنوان “مسار الثقة ﻋﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﻲ طموح من أجل تعاقد اجتماعي جديد” بمراكش أن سلوك الفاعل السياسي في المغرب مبني على الانتهازية.

واضاف بايتاس ” للأسف يعرف المغرب حاليا انهيار المشاريع السياسية، القائمة على التَّقِية، لأن الممارسة اليومية بينت عن انهيار أخلاقي، والتجمع الوطني للأحرار لم يبني يوما خطابه على التقية، بل كان دائما ينهج الفعالية والكفاءة، والمغرب اليوم ليس في حاجة لخطاب يفتقد لهذه العناصر”.

ويرى الاخير إلى التعاقدات السياسية التي أنجزت سنتي 2011 و 2016، كتعاقدات سياسية غير ملزمة، “لأن الطرف الأساسي في هذه التعاقدات وهو الحزب الأغلبي، الذي لم يفِ بوعوده، وبالتالي مسار الثقة هو دعوة لتعاقد سياسي جديد، بضمانات معقولة”، يصيف المتحدث.

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