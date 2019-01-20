إيطاليون يشيدون بأمانة مغربي أعاد محفظة لصاحبها

هبة بريس ـ الرباط

تداولت مجموعة من وسائل الإعلام الإيطالية وعدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قصة رجل من أصول مغربية، أبى رغم ظروفه إلا أن يعيد محفظة نقود عثر عليها إلى صاحبها.

ويتعلق الأمر بعمر شامكو، البالغ من العمر 59 عاما، والمنحدر من أصول مغربية، والذي عثر على محفظة نقود تحتوي على نحو 900 أورو (حوالي ألف دولار أميركي) وبطاقات ائتمان وعدد من الوثائق، وذلك بينما كان يتمشى رفقة زوجته بالقرب من نهر برينتا في بلدة كارتليانو حيث يقيم وأسرته.

وقد حرص شامكو الذي تشير المصادر إلى أنه يقيم في إيطالية منذ ثلاثين عاما، على إعادة محفظة النقود إلى صاحبها، ولذلك توجه إلى عمدة البلدية وسلمه إياها.

وردا للجميل ، قرر صاحب المحفظة مكافأة شامكو، الذي عانى من البطالة لسنوات، بتوظيفه.