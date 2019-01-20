أرباب ومسيري مقاهي أكادير الكبير يحتفلون برأس السنة الأمازيغية

أحمد وزروتي:هبة بريس

تنظم جمعيات وأرباب ومسيري المقاهي بأكادير والدشيرة الجهادية وآيت ملول، الملتقى الثاني “أسمون الهناء”، تحت شعار “التواصل الدائم أساس الكفاءة المهنية لخدمة التنمية المحلية”، في الفترة الممتدة ما بين 25 و27 يناير الجاري، بكرنيش أكادير والدشيرة الجهادية.

وتسعى الجمعيات المنظمة للحدث الذي ستعطى انطلاقته بالقرب من مقهى ليل نهار بكرنيش أكادير، عصر يومه الجمعة 25 يناير الجاري، إلى التعريف بالثقافة الأمازيغية وتجسيدها في برنامجها السنوي المتنوع، والوقوف على أبرز المحطات التاريخية والعادات والتقاليد الأمازيغية المترسخة لدى الشعب المغربي، علاوة على الحفاظ على الفن الأمازيغي من خلال مواكبة تطوراته والمساهمة في استمراريته.

ويراهن المنظمون على تخطي حاجز التوقعات في النسخة الثانية من الملتقى، بفضل المساهمة الفعلية للشركاء والداعمين الذين يعود لهم الفضل الكبير في اخراج ونجاح النسخة الأولى التي عرفت حضور أزيد من 5 آلاف زائر، وعلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها الرقي باطار عيش مهنيي القطاع وكذا تحسيس كافة المتدخلين والشركاء بضرورة فتح حوار ونقاش جاد حول المشاكل التي يتخبط فيها.

كما يهدف الملتقى إلى هيكلة وتنظيم الجمعيات العاملة بالمجال والمساهمة في تأهيل مهنيي وعمال المقاهي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن، دون اغفال الجانب الاجتماعي للمشتغلين بالقطاع من خلال خلق تنمية اجتماعية تليق بهم ودعم أنشطتهم المهنية من أجل توفير ظروف عمل مناسبة وتثمين القدرات الذاتية للنادل وتشجيعه على العطاء.

ويتضمن برنامج الدورة الثانية، أروقة خاصة بالشركاء والممولين لعرض منتوجاتهم وخدماتهم، فضلا عن رواق الجمعيات المهنية في القطاع بغية استقطاب منخرطين جدد، وحملة طبية بجميع التخصصات لفائدة مسيري وعمال المقاهي، مع تنظيم يوم دراسي حول تنمية المجال المهني يستفيد منه المشتغلون بالقطاع من أجل تجويد الخدمات للرقي بالعرض السياحي بجهة سوس ماسة.

التظاهرة الأكبر على مستوى الجهة بالنسبة لهذا القطاع المهني، ستعرف أيضا تنظيم سباق وطني خاص بنوادل المقاهي بكرنيش أكادير، وسهرة فنية كبرى بقاعة الحفلات الفنتازيا المتواجدة بطريق آيت ملول إنزكان بالقرب من محطة افريقيا، يحييها كل من مجموعة إمغران وفاطمة تاشتوكت وكلثومة تمازيغت وأحواش مخفمان برئاسة الشعراء الحاج عابد أطاطا والحاج عثمان أزوليض وأحمد أبودرار، والفكاهي بوشعيب أباعمران، من تنشيط عبد الرحيم أوخراز وزهرة تمكروت، إضافة إلى تكريمات ومفاجآت أخرى بعين المكان.

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