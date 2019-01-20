بدء أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت بمشاركة المغرب

هبة بريس ـ الرباط

افتتحت، اليوم الأحد، بالعاصمة اللبنانية بيروت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة.

ويبحث هذا الاجتماع العربي الذي ينظم تحت شعار ” “تنمية الانسان والاستثمار في البشر”، مواضيع تتعلق بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والأطفال وتشغيل الشباب، والربط الكهربائي وتفعيل الاتحاد الجمركي واقامة سوق عربية حرة.

ووصل وزير الخارجية ناصر بو ربطه حيث وجد في استقباله في المطار الصراف ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفير المغرب محمد كرين.

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