الشرقاوي يُذكر بنكيران : قرقري أو لا تقرقري لن تتذوقي اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين”

هبة بريس ـ الرباط

اعاد المحلل السياسي عمر الشرقاوي بذاكرة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق للوراء مذكرا اياه بخرجاته حينما كان برلمانيا بالمعارضة ودعوته لوزير الاقتصاد والمالية انذاك فتح الله ولعلو بالاهتمام بفقراء المغرب

وقال عمر الشرقاوي ” سي عبد الاله بنكيران يقر رسميا بانه حصل على تقاعد استثنائي من جلالة الملك بعدما وقفت عنده العجلة.” قبل ان يضيف ” لكن اسي بنكيران انت كنت تعلم في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي ان المعاشات الاستثنائية يؤشر عليها الملك ومع ذلك استعملت هاته الورقة لاحراج الحكومة وربح بعض النقاط السياسية”

وخاطب الشرقاوي بنكيران بالقول ” قلتي لوزير المالية انذاك فتح الله ولعلو ان مسألة المعاشات الاستثنائية غير مقبولة سياسيا ومبدئيا. وقد وصل بك التكشكيش الى حد القول نحن في دولة إسلامية ويجب أن تهتم أولا بالفقراء، مذكرا بمقولة للصحابي عمر بن الخطاب حينما قال لبطنه عندما أحدث صوتا من كثرة ما أكل من الخبز والزيت،”قرقري أو لا تقرقري لن تتذوقي اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين”.

ووضع عمر الشرقاوي زعيم البيجيدي عبد الاله بنكيران في تناقض تام بين القول والفعل حيث قال له ” اليوم وبعدما ذاق ملذات السلطة اعتبر بنكيران انتقاد حصوله على معاش استثنائي بمثابة مسيرة ولد زروال.. الله عليك يا فخر المغرب، الله عليك يا قاهر التحكم، الله عليك يا محارب الفساد والاستبداد. الله عليك قرقري او لا تقرقري ”

وختم الشرقاوي تدوينته الفيسبوكية قائلا :



اللهم افقرنا واغني بنكيران

اللهم امتنا واحي بنكيران

اللهم قرقر بطوننا واترك بطن بنكيران بلا قرقرة

اللهم جوعنا واشبع بنكيران

اللهم كنبسنا ولا تكنبس بنكيران

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