الثلوج تقطع الطريق بين ميدلت وازرو

هبة بريس - ميدلت

علمت “هبة بريس” مساء امس السبت 19 يناير الجاري من مجموعة من المسافرين أن الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت وأزرو مقطوعة في وجه حركة المرور على مستوى منعرجات “حجيرت” بسبب التساقطات الثلجية التي تهاطلت مساء اليوم على المنطقة .

و نقلت نفس المصادر ل”هبة بريس” أن المنطقة عرفت مساء اليوم تساقطات ثلجية غزيرة، التي أدت الى توقف حركة السير، فيما أطلق مواطنون نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه السائقين و اتخاذ الحيطة و الحذر.

و يرتقب حسب نشرة خاصة لمديرية الارصاد الجوية أن تشهد العديد من المناطق المغربية بدايةً من نهاية الأسبوع الجاري تساقطات مطرية وثلجية مهمة .

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