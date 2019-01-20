طقس الأحد: نزول أمطار أو زخات مطرية مع احتمال بروز رعد وتساقط ثلوج

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية،الأحد، نزول أمطار أو زخات مطرية مع احتمال بروز رعد بكل من السهول الشمالية، ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية، والريف، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسهولهما الغربية والسواحل الممتدة شمال آسفي، مع مرور سحب محملة بقطرات مطرية متفرقة على السواحل الممتدة ما بين آسفي وطرفاية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1800 م، مع بقاء الطقس باردا فوق المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، والهضاب العليا، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

ما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الغرب بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، ومعتدلة القوة من القطاع الغربي بشمال ووسط البلاد، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، مع هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، ومرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية، والشمال الغربي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و00 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجات بالريف، والهضاب العليا الشرقية، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 06 و11 درجة بالساحل المتوسطي، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وكذا بداخل وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و16 درجة بسواحل المحيط الأطلسي وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرحج درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية، والوسطى، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وما بين طنجة وسيدي ايفني، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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