خريبكة : تَغير مَذاق ورائحة الماء الشروب.. ائتلاف يكشف نتائج التحاليل المخبرية

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 22:40
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اثار موضوع “تغير مذاق ورائحة الماء الشروب ” بخريبكة نقاشا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المحلي ، وتفاعلا مع الرائج من الاخبار خرج الإئتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك بتوضيحات رسمية في الموضوع .

بلاغ للإئتلاف ـ توصلت هبة بريس بنسخة منه ـ يؤكد ان “نتائج تحاليل مخبرية أجريت على عينة من الماء، أكدت  جودة المياه الموزعة بمدينة خريبكة وخلوها من أي باكتيريات، ولا يوجد أي تغيير في المذاق والرائحة.

وذكر بلاغ الإئتلاف أنه “توصل من جهات مأذونة بنتائج التحاليل التي بينت أنها مطابقة لمعايير الماء الصالح للشرب، حيث أكدت التحاليل الميكروباكتيرية عدم وجود ميكروبات، وكذا التحاليل الكيميائية خلصت إلى سلامة الماء من أي مواد سامة، وأن مكونات الماء الطبيعية في الحدود المقبولة لمعايير الماء الصالح للشرب “

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