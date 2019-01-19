تفاصيل عرس اسطوري اقامته ابنة دبلوماسي مغربي بجزر المالديف

القسم الفني _ هبة بريس

أقيم، بدولة المالديف،حفل زفاف مغربي أسطوري بتقاليد مغربية أصيلة، حضره وفد كبير من الشخصيات من مختلف أنحاء العالم .

الزفاف هو لابنة أحد الديبلوماسيين المغاربة فيما العريس هو رجل الأعمال المالديفي “أحمد صيام محمد”، عضو البرلمان، وزعيم تحالف التنمية.

ورافق العروس، خلال زفافها الأسطوري الذي اقيم باحد المنتجعات الراقية بجزر المالديف كل من المصممة المغربية فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي، التي تكلفت بكل ملابس العروس التقليدية فيما تولت تزيين العروس الميكاب سهام عزوز.

هذا الزفاف الاسطوري اثث للمشهد الاستشراقي الذي يصدر الابهار للغرب عبر بوابة ثرات فنه الاصيل.

وعن هذا تولى المغني الشعبي الحاج مغيت تنشيط فقرات سهرة الزفاف على طريقته الخاصة بعد ان وجد الاجواء حالمة بذلك التناغم الحميمي الذي عبرت عنه الاجواء التقليدية المغربية من العمارية والميدة وتانكافت… كما اثث المشهد ثلة من فرق الفلكلور واعبيدات الرمى الدين اضافوا للمراسيم رونقا شعبيا خاصا مما جعل الصحف المحلية للمالديف تصف الزفاف المغربي بانه اشبه بحفل الف ليلة وليلة

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