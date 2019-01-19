مصرع عامل بعد سقوطه من ورش بناء بمريرت بإقليم خنيفرة

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 22:09
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هبة بريس – خنيفرة 

توفي عامل بناء، اليوم الأحد 19 يناير الجاري، بورش للبناء بحي غرناطة بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، إثر سقوطه من بناية في طور البناء.

وذكرت مصادر إعلامية محلية ل”هبة بريس” أن الهالك “لح.ز” ، سقط من الطابق الأول لإحدى المنازل بمركز مريرت، حين كان يعمل رفقة عمال اخرين في بناء المسكن المذكور.

وبمجرد علمها بالحادث حلت السلطات الأمنية والمحلية بفضاء ورش البناء لمباشرة تحرياتها في الحادثة المفجعة، والوقوف على مدى توفر تجهيزات السلامة والحماية في الورش المذكور، لتحديد المسؤوليات، ليتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بمريرت.

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