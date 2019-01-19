في تسجيل صوتي جديد …المهداوي يكشف تفاصيل دقيقة حول مكالمة “البوعزتي “

في تسجيل صوتي جديد ، كشف الصحافي حميد المهدوي مدير موقع ” بديل ” المتوقف عن الصدور، تفاصيل جديدة مثيرة عن الشخص الذي اتصل به من هولاندا، والذي يدعى البوعزتي.

ووقف المهدوي في الشريط عند تناقضات في مكالمة الشخص المشار إليه، موضحا » الأسباب التي جعلته لا يبلغ بهذا الشخص، بالإضافة إلى اعترافات أحد أشقائه حول حقيقة امتلاكه لعقارات في حي الرياض بالمغرب. »

وتوقف حميد المهداوي مخاطبا زوجته عن كل صغيرة وكبيرة ساردا التفاصيل الدقيقة للاتصال الذي جره للاعتقال ، مبديا استغرابه من محطات تؤكد ان اعتقاله كان ” صَحُة ” .