في تسجيل صوتي جديد …المهداوي يكشف تفاصيل دقيقة حول مكالمة “البوعزتي “

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 22:04
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هبة بريس ـ الرباط

في تسجيل صوتي جديد ، كشف الصحافي حميد المهدوي مدير موقع ” بديل ” المتوقف عن الصدور، تفاصيل جديدة مثيرة عن الشخص الذي اتصل به من هولاندا، والذي يدعى البوعزتي.

ووقف المهدوي في الشريط  عند تناقضات في مكالمة الشخص المشار إليه، موضحا » الأسباب التي جعلته لا يبلغ بهذا الشخص، بالإضافة إلى اعترافات أحد أشقائه حول حقيقة امتلاكه لعقارات في حي الرياض بالمغرب. »

وتوقف حميد المهداوي مخاطبا زوجته عن كل صغيرة وكبيرة ساردا التفاصيل الدقيقة للاتصال الذي جره للاعتقال ، مبديا استغرابه من محطات تؤكد ان اعتقاله كان ” صَحُة ” .

التسجيل الصوتي كان على الشكل الاتي : 

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