حسنية أكادير تسحق الفريق الاثيوبي برباعية نظيفة وتتأهل لدوري المجموعات

احمد وزروتي ـ هبة بريس

انتهت قبل قليل المواجهة بين حسنية أكادير أحد ممثلي الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفريق جيما أبا جافار، فريق العاصمة الإثيوبية،في إطار إياب دور السدس عشر مكرر والمؤهل إلى دور المجموعات، مساء اليوم السبت 19 يناير بفوز ساحق بأربعة أهداف مقابل لاشيئ.

وسبق لغزالة سوس أن عادت من الديار الإثيوبية بفوز ثمين على الفريق الإثيوبي بهدف واحد للاشيئ.

وفي غياب كل من كريم البركاوي والملوكي، دخل الفريق السوسي بالتشكيلة التالية: الحواصلي- البوفتيني- القاسمي- الرامي- باساين- اوبيلا- الشاوش-الداودي- بناني- ماركوفيتش- كشاني.

وعرف الشوط الأول محاولات عديدة من طرف الفريق السوسي، حيث أضاع لاعبو الهجوم فرصا سانحة للتسجيل إثر تسرعهم في بعض التمريرات التي كانت غير موفقة، اللهم الهدف الذي سجله ياسين الرامي في الدقيقة 18 من المقابلة.

وحاول الفريق الاثيوبي، خلال الشوط الأول تقليص النتيجة، من خلال هجمات مرتدة يقوم بها من حين لآخر، لكنها لم تكن مجدية.

خلال الشوط الثاني من المقابلة ، حاولت حسنية أكادير تعزيز نتيجة المقابلة من خلال هجومات منظمة قادها كل من اللاعبين أوبيلا والداودي، حيث تأتى ذلك للاعب البوفتيني،وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للحسنية في الدقيقة 51 ليليه الهدف الثالث من توقيع اللاعب الصربي ماركوفيتش في الدقيقة 55.

وبعد خروج اللاعب أوبيلا وتعويضه باللاعب الخنبوبي، تمكن هذا الأخير من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 75 من المقابلة.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق الحسنية إلى دوري المجموعات والتي ستجرى قرعته صباح يوم الاثنين المقبل.

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