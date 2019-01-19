العثماني : نقارب حل مشاكل المواطنين بمنطق وطني جامع وليس بمنطق حزبي

هبة بريس ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن حكومته تقارب حل مشاكل المواطنين والجماعات الترابية والجهات “بمنطق وطني جامع وحضاري، وليس بمنطق حزبي”.

وأوضح رئيس الحكومة، في اختتام الجلسة المفتوحة مع منتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم السبت، أنه حريص على أن تشتغل حكومته بمنطق تعاوني وتشاركي وبطريقة متضامنة ومتعاونة و”نحاول مقاربة جميع المشاكل المعقدة بشكل أفقي لأنها تهم عددا من القطاعات مثل التعليم والتجهيز والأسرة والتضامن والتنمية البشرية وغيرها”، منوها في الآن نفسه بالدور الذي تقوم به عدد من المؤسسات العمومية التي تشتغل بتنسيق مع الحكومة.

و اقترح رئيس الحكومة، القيام بزيارات إقليمية تحت إشراف الوزراء، “شخصيا أحث أعضاء الحكومة على التنقل إلى الجماعات للاطلاع على المشاكل عن كثب والإنصات للمنتخبين وللمواطنين، وهناك عدد منهم يبذلون جهدا في التواصل مع المواطنين خصوصا في الأقاليم البعيدة ذات الأولوية”.