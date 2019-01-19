كتاب المفوضين القضائيين بدائرة استئنافية الجديدة.. قيمة مضافة للعدالة + فيديو

أحمد مصباح – الجديدة

بنادي المحامين بمنتجع سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، عقدت جمعية مهنة كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالجديدة، الجمعة 18 يناير 2018، تحت رئاسة رئيسها موسى القبي، لقاءا تواصليا.

وقد عرف الللقاء حضور كتاب المفوضين القضائيين بدائرة الجديدة وسييد بنور وواد زم، إلى جانب ثلة من المفوضين القضائيين لدى قصر العدالة بالجديدة، ورجال الصحافة والإعلام.

هذا، وفي مستهل أشغال اللقاء التواصلي، وبعد كلمة الترحيب والشكر للحضور، تطرق موسى القبي إلى أهم المراحل التي قطعتها جمعية كتاب المفوضين الفتية، والتي رأت النور من أجل خدمة العدالة والقضاء، والمتقاضين، والدفاع عن الحقوق المهدورة لفئة الكتاب المحلفين الذين يعتبرون جزءا لا يتجزء من الأسرة القضائية.

ونوه موسى القبي، بجرأته المعهودة، بفئة كتاب المفوضين. حيث ركز في مداخلته على ضرورة وضع خارطة طريق بغية تكريس جملة من الحقوق الهامة، حتى يتسنى لهذه الفئة أن تكون قيمة مضافة إلى العدل والعدالة والقضاء بالمغرب، من قبيل التغطية الصحية ونظام التقاعد. كما ألح، ، في إطار زرع قيم التضامن والتآخي، على ضرورة خلق صندوق للتكافل الاجتماعي والمؤازرة، حين يتعرض أي منتسب إلى هذه الهيئة لحادث لا قدر الله.

وفي الختام، تقدم موسى القبي بجزيل الشكر إلى هيئة المحامين، وإلى المحامين المنضوين تحتها، في شخص النقيب الأستاذ مصطفى مكار، الذي أثنى عليه وعلى المساعدة القيمة التي يسديها كلما اقتضت الضرورة، إلى كتاب المفوضين القضائيين.

وبعد مداخلة رئيس الهيئة، موسى القبي، انطلقت أشغال اللقاء التواصلي، الذي عرف تدخلات كتاب المفوضين القضائيين، وتقديم اقتراحات وتوصيات هامة، خدمة للمهنة وللعدالة والقضاء، ولحقوق ومصالح المتقاضين.

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