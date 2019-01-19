نهضة بركان يتجاوز عقبة جراف السنغالي ويتأهل لدور المجموعات

ادريس دحني - هبة بريس

تمكن فريق نهضة بركان من تجاوز هزيمة الذهاب أمام جراف دي داكار السنغالي وتفوق عليه في الإياب بخمسة أهداف مقابل 1 في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم السبت بالملعب البلدي ببركان ووسط حضور جماهيري غفير .

نهضة بركان انتظر الى غاية الدقيقة 27 من أجل أن يفتتح النتيجة عن طريق الان تراوري قبل أن يعزز لابا كودجو فودوه النتيجة بعدها بهدف ثاني فيما أنهى حمدي لعشير حصيلة الشوط الأول من الأهداف بتوقيع للهدف الثالث على بعد 5 دقائق من صافرة الحكم .

ورغم أن الضيوف فاجأو نهضة بركان بهدف سريع عند بداية الشوط الثاني إلا أن ابناء الجعواني استطاعو تدارك الموقف وتمكنو من رفع الغلة من الأهداف لأربعة عن طريق المتألق لابا كودجو فودوه , فيما تكلف يوسوفو دايو من تسجيل الهدف الخامس لنهضة بركان ليؤكد علو كعب اللاعبين الأفارقة الذين يلعب في صفوف الفريق البرتقالي .

وبهذه الحصة يكون نهضة بركان قد فاز بمجموع المبارتين بحصة 5 اهداف مقابل 3 وضمن التأهل لدور مجموعات كأس الإتحاد الافريقي .

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