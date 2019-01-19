عُمدة طنجة : “مدينتنا تتميز عالمياً بمقبرة الكلاب “

هبة بريس ـ الرباط

وجد عمدة طنجة البشير العبدلاوي ، نفسه في موقف محرج جدا أثناء طلبه للكلمة خلال اللقاء الذي نظمه أعضاء الحكومة برئاسة العثماني مع منتخبي ومسؤولي جهة طنجة تطوان يومه السبت 19 يناير بمقر عمالة الفحص أنجرة.

ففي تصريح غريب، قال ‘البشير العبدلاوي’ اليوم السبت أن المدينة التي يرأس مجلسها البلدي معروفة عالمياً بمقبرة الكلاب.

العبارة فجرت القاعة من الضحك حيث ساد جو من السخرية وسط المسؤولين والوزراء أمام استغراب الجميع من هذه المقارنة الغريبة، رغم ما تتوفر عليه مدينة طنجة من معالم تاريخية يمكن الاستشهاد بها.

الموقف الذي تعرض له العبدلاوي جعله ينهي كلمته بسرعة بعد حديث مقتصر عن المشاكل المالية التي تعاني منها الجماعة التي يسهر على تسييرها .