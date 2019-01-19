المكفوفون المعطلون يطالبون الحكومة بالكشف عن مضمون مباراتهم المقبلة

هبة بريس ـ الرباط

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، إن محتجين منها، تعرضوا يوم الأربعاء المنصرم إلى تدخل عنيف جدا من قبل قوات الأمن أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بالرباط.

طالبت التنسقية في بلاغ،لها الحكومة بالكشف عن مضمون مباراة 200 منصب القادمة و كيفيتها كي لا يتكرر الظلم الذي تعرضوا له في المباراة السابقة.

وتساءلت التنسيقية حول كيفية تطبيق نسبة 7% التي وعدت بها الحكومة، مطالبة في نفس الوقت بجمع عدد المناصب المترتبة عنها في مباراة واحدة لكي يستفيد المكفوفون بصفة خاصة من هذه النسبة.

وأكدت التنسقية أنها ستواصل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها والتصعيد إلى غاية الاستجابة لكافة مطالب المكفوفين والمعطلين العادلة والمشروعة.

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