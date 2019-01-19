اعتقال العصابة التي روعت ساكنة اشتوكة آيت باها

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، اليوم السبت 19 يناير، من توقيف شخصين، للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السرقات العنيفة وباستعمال سيارة ذات صفائح مزورة.

وجاء توقيف المشتبه فيهما،حسب مصادر هبة بريس، على إثر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي تمت مباشرتها من طرف المصالح الأمنية على خلفية تسجيل شكايات مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص ينتقلون على متن سيارة خفيفة.

وقد مكنت إجراءات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزورة، فضلا عن استرجاع محموعة من الأغراض المتحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بهذه العصابة.

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