4 ملايير سنتيم لمشروع بناء مقر مجلس جهة درعة تافيلالت

هبة بريس – الرشيدية

بالمدخل الغربي لمدينة الرشيدية تم مساء أمس الجمعة 18 يناير الجاري إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مقر مجلس جهة درعة تافيلالت بتكلفة مالية ناهزت 4 مليار سنتيم.

حضر حفل إعطاء الانطلاقة للمشروع إلى جانب رئيس الجهة، كل من الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للرشيدية ورؤساء المصالح اللاممركزة وأعضاء مجلس الجهة وأطر الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وفي كلمة له بالمناسبة عبر رئيس الجهة الحبيب شوباني عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما توقف عند القيمة الرمزية الكبيرة للحظة الشروع في بناء مقر المجلس باعتبارها لحظة تأسيسية فارقة في مسار وحياة الجهة والجهوية بهذه الربوع من الوطن.

ليشيد بالجهوية كإصلاح مهيكل للدولة شاكرا للملك جهود الريادة في جعل المغرب يسير في مسار إصلاحي مغاير للأوضاع المضطربة في البلدان التي من حوله.

ليقدم بعدها المهندس المسؤول عن تصميم وتتبع تنفيذ المشروع للوفد الرسمي شروحات إضافية عن مكوناته وأدوارها الوظيفية، ويشير بأن مقر الجهة سيكون معلمة عمرانية متميزة ذات مواصفات معمارية تجمع في تناسق بديع بين خصائص الطابع المحلي واللمسة الهندسية والفنية التي تربطها بعصرها وزمانها.

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