إصابة 4 مدراء وكالات بنكية في حادثة سير بضواحي أزرو

هبة بريس – أزرو

على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية ومكناس وبالضبط على مشارف مدينة أزرو تعرضت صباح اليوم السبت 19 يناير الجاري سيارة مصلحة لحادثة سير خطيرة وعلى متنها اربعة مدراء لوكالات “بريد بنك” بالرشيدية وتنغير.

وحسب مصادر مطلعة لـ “هبة بريس” فان السيارة كانت قادمة من الرشيدية في اتجاه مكناس وكان على متنها السائق ومدراء وكالات “بريد بنك” بكل من الحامية العسكرية بالرشيدية، وأوفوس، وبوذنيب وأسول لتنحرف بهم السيارة بأحد المنعرجات على مشارف مدينة ازرو من جهة الرشيدية، وتخلف إصابة أحدهم بكسرعلى مستوى الفخذ واصابة الاخرين بجروح .

وبمجرد علمهم بالحادثة هرع رجال الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي الى عين المكان ليتم نقل المصابين الى المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو لتقلي العلاجات الضرورية.

وعلمت “هبة بريس” من نفس المصادر ان المدير الجهوي للبريد بنك بدرعه تافيلالت انتقل بمجرد علمه بالحادثة الى أزرو لتفقد الحالة الصحية للمصابين.

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