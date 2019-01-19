موهبة أفريقية تبهر بريطانيا في فن الجاز

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 12:47
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هبة بريس

أطلق مؤخراً الفنان البريطاني ذو الأصول الافريقية “مايلز سانكو -Myles Sanko” ألبوماً جديداً يحمل طابع الجاز الافريقي البريطاني.

نشأ سانكو في بلدة صغيرة قرب العاصمة الغانية أكرا، وفي سن مبكر هاجر مع عائلته الى المملكة المتحدة حيث بدأ موهبته بالغناء في سن المراهقة بكامبريدج وبعدها مع Bijoumiyo .

أول ظهور احترافي لسانكو كان في برنامج EP Born in Black & White، حيث تمكن من إصدار أول ألبومه بأوربا سنة 2013، مواليه ألبوم Légère Forever Dreaming سنة 2014، وبعده ألبوم Just Being Me سنة 2016، و بعدها اشتغل مع العديد من مؤلفين من أشهرهم Thierry Los.

شارك الفنان البريطاني الافريقي <مايلز سانكو-Myles Sanko> في مجموعة من المهرجانات الدولية من أهمها: بحر الشمال لموسيقى الجاز، Elbjazz، مهرجان Rheingau للموسيقى أو مهرجان Jazz & Joy.

رابط فيديو الفنان مايلز سانكو:

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