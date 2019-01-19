نشرة إنذارية.. أمطار قوية مع هبوب رياح قوية يومي السبت والأحد

هبة بريس - وكالات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار قوية محليا مع هبوب رياح قوية من القطاع الغربي، يومي السبت والأحد، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب هطول أمطار قوية مع تساقطات تراكمية قد تبلغ ما بين 20 و 30 ملم، اليوم السبت ابتداء من منتصف النهار وإلى غاية الساعة التاسعة مساء بكل من العرائش، والقنيطرة، والرباط، وسلا، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان، ومكناس، والحاجب، ومولاي يعقوب، وصفرو وإفران.

وحسب المصدر ذاته، ستهم تساقطات مطرية محليا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 و60 ملم، غدا الأحد ما بين منتصف الليل ومنتصف النهار، كلا من العرائش، والقنيطرة، ووزان، وشفشاون، وتاونات، وصفرو وتازة.

كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تساقطات ثلجية يبلغ سمكها (10/ 15 سم)، غدا الأحد، بالمرتفعات الواقعة بكل من إفران، وبولمان، وصفرو، وميدلت، وبني ملال، وأزيلال، والحوز، وتنغير.

وأشارت المديرية إلى أن رياحا قوية من القطاع الغربي (70 إلى 90 كلم في الساعة) ستهم يوم غد الأحد ما بين منتصف الليل ومنتصف الليلة الموالية، كلا من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، والعرائش، وشفشاون، والحسيمة، والدريوش، والناظور، وبركان، ووجدة، وجرادة، وتاوريرت، وجرسيف، وبولمان، وفكيك، ووزان، وتاونات، ومكناس، ومولاي يعقوب، وفاس، وتازة، وصفرو، والحاجب، وإفران، وميدلت، وورزازات.

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