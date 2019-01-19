الجزائر.. أحزاب السلطة تدعو بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

هبة بريس - وكالات

جددت أحزاب السلطة في الجزائر، السبت، دعوتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، بعد إعلان الرئاسة، موعد إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، الذي دعا في وقت سابق إلى تمديد ولاية الرئيس الحالية، أن “دعمه ثابت” لمرشحه بوتفليقة، وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل الأغلبية الثانية في البرلمان، أحمد أويحيى، قد دعا بدوره بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، إلى الاستمرار لولاية خامسة.

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