الحوار الاجتماعي .. تفاصيل اجتماع الدكالي بممثلي ال”odt”

هبة بريس

بطلب من وزير الصحة أنس الدكالي، انعقد يوم الاثنين 07 يناير 2019 بمقر وزارة الصحة بالرباط لقاء مشترك بين وزير الصحة وممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.

في بداية هذا اللقاء، أكد الوزير على الاهتمام الملكي القوي الذي يحظى به قطاع الصحة من خلال التوجيهات الملكية السامية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”.

كما قدّم وزير الصحة الخطوط العريضة لمخطط وزارة الصحة لإصلاح قطاع الصحة، والذي يعطي أهمية بالغة للموارد البشرية.

و أكد الوزير على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة، وذلك من جل تحسين أوضاع الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي.

من جهته أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي وعلى استعداد النقابة للمساهمة في جميع اوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية، وعلى كون النقابة دائما تعتبر نفسها قوة اقتراحية. كما استعرض ممثلي النقابة جميع النقاط التي تشكل الملف المطلبي للنقابة.

وقد اتفق الطرفان على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد ما يلي :

-الاشتغال في إطار لجن تقنية مشتركة مكونة من ممثلين عن النقابات وممثلين عن وزارة الصحة؛

-مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي وتتبع المحاضر والالتزام بمخرجات اللقاءات.

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