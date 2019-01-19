المحكمة تؤجل النطق بحكمها في قضية “التسجيل الصوتي” لقديوي

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 09:21
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شفيق عنوري

أجلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، النطق بحكمها في قضية “التسجيل الصوتي” ليوسف قديوي، إلى غاية 13 من فبراير المقبل.

وجاء تأجيل الحكم، بسبب تواجد امحمد فاخر، الذي رفع القضية ضد قديوي، في السعودية.

ويطالب فاخر، بتعويض يصل إلى 300 مليون سنتيم، بسبب اتهامه بتلقي رشاوي من اللاعبين من أجل انتدابهم وإشراكهم في المباريات.

وتعود القضية إلى ال8 من شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تسريب مكالمة، أحد أطرافها هو قديوي، لاعب الجيش الملكي آنذاك، اتهم فيها مدربه ب”السمسرة” في اللاعبين.

يشار إلى أن فاخر غادر الجيش بسبب النتائج السلبية، وقديوي انتقل معارا إلى نهضة الزمامرة متصدر دوري الدرجة الثانية.

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