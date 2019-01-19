الملك ل”الرئيس الكولومبي” : “تعازينا الحارة”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة للسيد ايفان دوكي، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة للشرطة ببوغوتا مخلفا العديد من الضحايا والمصابين.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “لقد علمت ببالغ التأثر والاستنكار بالاعتداء الإرهابي الشنيع، الذي استهدف مدرسة للشرطة ببوغوتا، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين”، معربا جلالته عن “إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم، الذي استهدف أمن واستقرار بلدكم”.

كما أعرب جلالة الملك للرئيس ايفان دوكي ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الكولومبي الصديق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنيا للمصابين عاجل الشفاء

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