مسؤول أوربي: الاتفاق الفلاحي الجديد سيفضي إلى علاقات أكثر قوة

هبة بريس

قال المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية فيل هوغان ببرلين، إنه يتوقع أن يفضي التصويت الهام والحاسم لنواب البرلمان الاوروبي هذا الاسبوع لصالح الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلى علاقات جديدة بين الجانبين.

وشدد على أن نتيجة التصويت تبعث على الارتياح، مضيفا “الآن يمكن أن نبني على هذا الاتفاق بشأن الفلاحة والصيد البحري و الأجندة السياسية الأوسع لافريقيا حيث يوجد أصدقاءنا المغاربة في مقدمة الطريق”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق الأربعاء الماضي ، باستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل 167.

ويتعلق الأمر بخطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال .

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