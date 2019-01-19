مسؤول أوربي: الاتفاق الفلاحي الجديد سيفضي إلى علاقات أكثر قوة

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 08:58
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

قال المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية فيل هوغان ببرلين، إنه يتوقع أن يفضي التصويت الهام والحاسم لنواب البرلمان الاوروبي هذا الاسبوع لصالح الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلى علاقات جديدة بين الجانبين.

وشدد على أن نتيجة التصويت تبعث على الارتياح، مضيفا “الآن يمكن أن نبني على هذا الاتفاق بشأن الفلاحة والصيد البحري و الأجندة السياسية الأوسع لافريقيا حيث يوجد أصدقاءنا المغاربة في مقدمة الطريق”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق الأربعاء الماضي ، باستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل 167.

ويتعلق الأمر بخطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

خبير :” تجديد اتفاق الصيد البحري …مكسب حقيقي للوحدة المغربية و فشل ذريع للجزائر“

هبة بريس – الرباط اعتبر خبير القانون الدستوري، رشيد لزرق على أن تصويت البرلمان الأور…