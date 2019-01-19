فلة الجزائرية ترد على منتقديها : “أخذتم ذنوبي”

هبة بريس - وكالات

خرجت الفنانة الجزائرية فلة عن صمتها بعد الإنتقادات الواسعة التي تعرضت لها بسبب إطلالتها مؤخراً بالحجاب وأدائها للآذان حيث بدت في الفيديو الذي نشرته تحمل القرآن الكريم وتضع طلاء الأظافر مما دفع الكثيرين إلى مهاجمتها.

وإستغربت فلة هذا الهجوم وقالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إنها لم تقم بتصرف خاطئ، إنما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب وترفع الآذان.

وأضافت أن الهجوم الذي تعرضت له كشف أن الناس لا يشجعون أحدا على التوبة، مسترسلة بالقول”اخدتم ذنوبي”

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