بوصوفة يخوض أول مباراة مع الشباب السعودي

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 08:33
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هبة سبور

خاض الدولي المغربي مبارك بوصوفة أول مباراة بقميص فريقه الجديد الشباب السعودي، اليوم الجمعة، أمام جدة من الدرجة الثانية، برسم دور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك بوصوفة في المباراة كاملة، والتي انتهت بفوز زملائه بهدفين دون رد، وبالتالي التأهل إلى دور ثمن النهائي من المسابقة.

يشار إلى أن بوصوفة انتقل للعب مع الشباب خلال الميركاطو الشتوي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، وهو الأول له منذ انتهاء عقده مع الجزيرة الإماراتي نهاية الموسم الماضي.

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