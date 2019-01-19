ألحقا خسائر مادية بمحلات تجارية .. أمن مكناس يوقف شقيقين

هبة بريس

تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بولاية أمن مكناس، يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، من توقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 21 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهديد بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، والهجوم على مسكن الغير وحيازة أقراص طبية مخدرة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة مكناس قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيهما بإلحاق خسائر مادية بالواجهة الزجاجية لمحلات تجارية، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف الشقيقين في حالة تخدير متقدمة، وحجز سلاحين أبيضين ومجموعة من الأقراص الطبية المخدرة كانت بحوزتهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في وقت تم فيه الاستماع إلى الضحايا والشهود الذين عاينوا الحادث.

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