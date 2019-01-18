العثماني يحل بطنجة على متن “البراق” لهذا الغرض ( صورة )

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

حل مساء اليوم الجمعة 18 يناير الجاري ، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة رفقة وفد مكون من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد ، ووزير الشتغيل والتكوين المهني محمد يتيم ، وشخصيات اخرى ، بمدينة طنجة على متن رحلة بالقطار الفائق السرعة (البراق).

ووجد العثماني في استقباله السيد محمد اليعقوبي والي حهة طنجة تطوان الحسيمة ، حيث تاتي هذه الزيارة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة، وفي إطار برنامج الحكومة الخاص بالتواصل مع مختلف جهات المملكة.

وسيلتقي العثماني خلال هذه الزيارة بمنتخبي ومكونات المجتمع المدني بالجهة، في جلسة ستنعقد صباح يوم غد السبت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر عمالة الفحص انجرة ، كما سيجتمع العثماني عشية نفس اليوم بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأكد بلاغ في الموضوع أن هذه الزيارة تعد مناسبة لتعزيز تواصل القرب على مستوى الجهة، وفرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها الجهة، وكذا التشاور بشأن انتظارات الجهة والأوراش التي تعرف تعثرات أو تأخرات.

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