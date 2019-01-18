قادة حراك الريف يقاطعون محاكمتهم أمام الاستئناف

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هبة بريس ـ الرباط
قاطع قادة “حراك الريف” جلسة محاكمتهم الجمعة أمام الاستئناف بسبب ما اعتبروه عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة، بينما حضر الصحافي حميد المهداوي .
وقال المعتقلون في بيان مطول “نعلن مقاطعتنا لجلسات الغرفة الجنائية الاستئنافية إلى أن تتحقق شروط محاكمة عادلة بكل استقلالية وتجرد وحيادية”. وعرضوا عدة مطالب يعتبرونها شروط محاكمة عادلة من ضمنها “إلغاء محاضر الشرطة القضائية وإعادة إنجاز محاضر نزيهة إن اقتضى الحال”، و”قبول احضار الشهود الذين طالب بهم بعض المعتقلين”، واعتبار قضيتهم “سياسية”.
وتواصلت المحاكمة الجمعة في غيابهم بمثول الصحافي حميد المهداوي الذي ضمت قضيته إلى ملفهم في وقت سابق.
ودين المهداوي ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح “الحراك”.
وقال دفاعه الحبيب حاجي إن “هذه تخاريف ولا يمكن لصحافي مثقف أن يبلغ عن تخاريف”.
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