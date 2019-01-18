عاجل : الحكم على أسامة الخليفي بثلاثة أشهر سجنا

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الإبتدائية بسلا بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم‎، في حق الناشط السابق في حركة عشرين فبراير، أسامة الخلفي.

واعتقلت السلطات الأمنية الناشط السابق في صفوف حركة “20 فبراير” أسامة الخليفي، على خلفية التدوينات التي أطلقها، والتي هاجم فيها قيادات حزب العدالة والتنمية وتمنى إعدامهم.

وجاء اعتقال الخليفي حسب المصالح المصادر الأمنية، بسبب إشادته بفعل متطرف، حيث صدرت تعليمات من النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكان أسامة الخليفي قد قال في تدوينته “بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتين، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية، لو كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس”.

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