مواطنة دنماركية تختفي في مراكش وتستنفر ولاية الأمن والمخابرات

هبة بريس ـ مراكش

استطاعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، التوصل إلى مكان تواجد مواطنة دانماركية من أصل صومالي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد التوصل بتصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن والد المواطنة الأجنبية، البالغة من العمر 24 سنة، كان قد سجل بلاغا بالبحث لفائدة العائلة أمام ولاية أمن مراكش، بعدما انقطعت اتصالاته الهاتفيه مع ابنته، مؤكدا أنها غادرت مقر سكناها بانجلترا في اتجاه المغرب، ومرجحا شبهة العمل الإجرامي وراء اختفائها.

وأوضحت ولاية الأمن، أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية أكدت انتفاء الشبهة الإجرامية وراء اختفاء المعنية بالأمر، بحيث لم يثبت أنها كانت موضوع أي اختفاء قسري أو احتجاز، وذلك بعدما تم العثور عليها في ظروف عادية بمدينة مراكش، وتحديدا في منزل أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه المعنية بالأمر مؤخرا.

ولا تزال الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها.

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