أنباء عن إبادة 7 أبقار مصابة بالحمى القلاعية ضواحي طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

يتداول الرأي العام بمدينة طنجة ، اخبارا تتحدث عن إصابة قطيع من الأبقار بداء الحمى القلاعية بجماعة العوامة ضواحي طنجة ، ماحدى بالسلطات الى إبادتها وسط تشديد للمراقبة على كافة المناطق.

وبدأ القلق ينتشر بين أوساط الفلاحين والمواطنين الذين يتخوفون من انتشار الداء وسلامة القطيع ، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع أثمان اللحوم .

وأعلنت لجنة مركزية تمثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن اتخاذها اجراءات مستعجلة في هذا الاطار، حيث قامت بإتلاف جميع الأبقار والأغنام بالضيعة المصابة، وتنظيف وتطهير الضيعة المصابة وخاصة المباني والمعدات، بالإضافة الى تلقيح الأبقار الغير مصابة.

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