بعد حادث اصطدام.. البحرية الملكية تنقذ قارب صيد يحمل 30 صيادا في طرفاية

هبة بريس ـ الرباط

كشف مصدر عسكري أن البحرية الملكية أنقذت ، اليوم الجمعة، قارب صيد يحمل ثلاثين صيادا بساحل مدينة طرفاية.

وأضاف المصدر ذاته أن قارب الصيادين اصطدم بأحد الشعاب البحرية بعرض ساحل طرفاية.

وتمت عملية الإنقاذ، حسب المصدر ذاته، بتعاون مع الوقاية المدنية، وبمشاركة طائرة تابعة للدرك الملكي ومروحية تابعة للقوات الملكية الجوية.

وأوضح المصدر أن هذا القارب المغربي، الذي يحمل اسم “عبد المغيث”، اصطدم، لأسباب غير معروفة، بأحد الشعاب البحرية شمال طرفاية على بعد 300 متر من الساحل، مضيفا أن البحرية الملكية سارعت، بتعاون مع الوقاية المدنية، إلى إرسال وحدة لخفر السواحل وآليات من أجل إنقاذ طاقم القارب المكون من 30 صيادا، وذلك بين الساعة السادسة والتاسعة صباحا

وأشار المصدر إلى أن جميع أفراد طاقم القارب، الذي تحطمت مقدمته إثر الاصطدام، نقلوا سالمين إلى البر

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