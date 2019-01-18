درك مراكش يحجز 800 لتر من مسكر ماء الحياة بجماعة اولاد حسون

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الدرك بالمركز القضائي بمراكش تمكنت زوال اليوم من مداهمة معمل سري لصناعة ماء الحياة بجماعة اولاد حسون، حيث تم حجز ازيد من 800لتر وطن من التين المخمر.

وحسب نفس المصادر، فالعملية جاءت بعد اعتقال مبحوث عنه ظهر يومه الجمعة، بجماعة اولاد حسون، حيث دلهم الموقوف على المصدر الذي يتزود منه بالخمور التقليدية الصنع.

وتم اقتياد الموقوف صوب مقر الدرك بباب دكالة، من اجل تعميق البحث ووضعه تحت الحراسة النظرية، قبل عرضه امام النيابة العامة، كما تم اتلاف الكمية المحجوزة من مسكر ماء الحياة.

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