اعلان 5+5 يشيد بجهود المغرب وقمة عالمية مرتقبة بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 18:55
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هبة بريس ـ الرباط

عقد  امس الخميس واليوم الجمعة (17و 18 يناير الحاري) المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية “الحوار 5 + 5” في مالطا لمناقشة عدة نقاط تخص ، الشباب ، الهجرة ، التنمية المستدامة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها (مكافحة الإرهاب والتطرف ، الوضع في ليبيا وسوريا ، الساحل ، عملية السلام في الشرق الأوسط والقمة القادمة من الشواطئ).
وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عمل هذا المؤتمر باعتماد إعلان فاليتا ، وابراز دور المملكة في مختلف القضايا الاستراتيجية لمستقبل البحر المتوسط ​​، ولا سيما تلك المتعلقة الأمن الإقليمي والشرق الأوسط .
ورحب الوزراء بالدور الذي لعبته لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، في محاربة الإرهاب والتطرف وبجهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) ، الذي شارك في رئاسته المغرب ، باعتباره منصة متعددة الأطراف ومرنة وشاملة تسهم في تطوير سبل وآليات مكافحة الإرهاب والتطرف .
وبخصوص الشأن الليبي أشار الوزراء إلى أن الاتفاق السياسي الليبي الذي أبرم في الصخيرات (المغرب) في 15 ديسمبر 2015 ، يبقى الإطار الوحيد القابل للتطبيق والشامل والمستدام لتحقيق الاستقرار في ليبيا .
وتمت الاشادة كذلك بالمملكة المغربية لدورها المركزي في تنظيم ورئاسة المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، الذي ينعقد برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي عقدت في مراكش ، في 10 و 11 دجنبر الماضي من العام الجاري 2018.
وأشار الإعلان أن المغرب استضاف أيضا في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2018 ، القمة الخامسة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ، واستضاف في 2 مايو 2018 المؤتمر الوزاري الخامس للحوار الأورو-أفريقي حول الهجرة والتنمية (عملية الرباط) حيث رحب الوزراء باعتماد الإعلان السياسي وخطة عمل مراكش وباقتراح المغرب بعقد مؤتمر وزاري 5 + 5 حول الهجرة والتنمية في الربع الأخير من عام 2019

 

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