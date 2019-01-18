اعلان 5+5 يشيد بجهود المغرب وقمة عالمية مرتقبة بمراكش

عقد امس الخميس واليوم الجمعة (17و 18 يناير الحاري) المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية “الحوار 5 + 5” في مالطا لمناقشة عدة نقاط تخص ، الشباب ، الهجرة ، التنمية المستدامة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها (مكافحة الإرهاب والتطرف ، الوضع في ليبيا وسوريا ، الساحل ، عملية السلام في الشرق الأوسط والقمة القادمة من الشواطئ).

وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عمل هذا المؤتمر باعتماد إعلان فاليتا ، وابراز دور المملكة في مختلف القضايا الاستراتيجية لمستقبل البحر المتوسط ​​، ولا سيما تلك المتعلقة الأمن الإقليمي والشرق الأوسط .

ورحب الوزراء بالدور الذي لعبته لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، في محاربة الإرهاب والتطرف وبجهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) ، الذي شارك في رئاسته المغرب ، باعتباره منصة متعددة الأطراف ومرنة وشاملة تسهم في تطوير سبل وآليات مكافحة الإرهاب والتطرف .

وبخصوص الشأن الليبي أشار الوزراء إلى أن الاتفاق السياسي الليبي الذي أبرم في الصخيرات (المغرب) في 15 ديسمبر 2015 ، يبقى الإطار الوحيد القابل للتطبيق والشامل والمستدام لتحقيق الاستقرار في ليبيا .

وتمت الاشادة كذلك بالمملكة المغربية لدورها المركزي في تنظيم ورئاسة المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، الذي ينعقد برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي عقدت في مراكش ، في 10 و 11 دجنبر الماضي من العام الجاري 2018.