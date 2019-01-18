“رموك” يدهس سيدة بالدار البيضاء و يحول جسدها لأشلاء

هبة بريس – الدار البيضاء

حادثة مروعة تلك التي شاهد تفاصيلها عدد من المصلين كانوا في طريق عودتهم من صلاة الجمعة بإحدى المساجد بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء على مقربة من الطريق المؤدية للجديدة.

و حسب مصادر مطلعة، فقد دهست شاحنة من الحجم الكبير ، كانت محملة بكمية من الرمال، سيدة في عقدها السادس لترديها جثة هامدة بعد أن حولت جسدها لأشلاء.

و مباشرة فور علمها بالحادث ، انتقلت دورية أمنية لعين المكان حيث فتحت تحقيقا في الحادث و تم اعتقال سائق الشاحنة، فيما أمرت النيابة العامة بإيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات بمنطقة الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.