مختل عقلي يثير رعب المواطنين وسط البيضاء و يحاول الانتحار من بناية قديمة

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاجأ مرتادو ساحة ماريشال و الأزقة المجاورة لها بالدار البيضاء زوال اليوم بأحد الشبان تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي و هو يصعد سطح بناية مهجورة و يرميهم بالحجارة من الأعلى.

و عمد الشاب السالف الذكر للصعود لسطح البناية التي كانت في السابق عبارة عن فندق قبل أن يتم إغلاقه بسبب تهاوي جزء من جدرانه و واجهته الخارجية، ليقوم بعد ذلك برمي وابل من الحجارة بشكل عشوائي قبالة الطريق التي يمر منها الترامواي و عدد كبير من المارة.

و لحسن الحظ لم يخلف هذا الحدث أي إصابات في صفوف المارة غير أنه أثار رعبا كبيرا في صفوفهم خاصة بعد أن حاول الشاب رمي نفسه من الأعلى ليتدخل عناصر الأمن بعد ذلك و يتم إيقافه.

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